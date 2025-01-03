Karabağlar Belediyesi'nden Dijital İstihdam Ofisi

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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi, işsizliğin çözümüne katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Bölgesel İstihdam Ofisi'ni (BİO) dijital ortama taşıdı. İş arayanlarla işverenler arasında köprü görevi üstlenen sistem, 'www.karabaglarbio.com' adresi ve QR kod sistemi üzerinden hizmet vermeye başladı.

25 Mayıs 2024 tarihinde hizmete giren Karabağlar Belediyesi BİO, 37 farklı firma ile yaptığı iş birliği sayesinde 84 toplu görüşme düzenledi. Bu görüşmelerle işverenler ve iş arayanlar bir araya getirilerek istihdam fırsatları sunuldu. Bugüne kadar yaklaşık 800 kişinin işe yerleşmesine aracılık eden BİO, bu kişilerin yüzde 50'sini kadınlar, 17'sini ise özel gereksinimli bireyler olarak istihdam etti.

İŞKUR destekli hizmet ve dijitalleşme

İŞKUR'un bir hizmet noktası olarak da faaliyet gösteren BİO, dijitalleşme adımıyla hizmetlerini daha erişilebilir hale getirdi. Vatandaşlar, 'www.karabaglarbio.com' adresine girerek veya QR kod sistemi üzerinden kolayca kayıt yapabiliyor. Kayıt işlemlerini tamamlayanlar, belediyenin belirlediği günlerde firma temsilcileriyle birebir görüşme imkanı buluyor. Bu süreçte ayrıca internet erişimi olmayan vatandaşlar da unutulmadı. Belediyeye bağlı başvuru masaları, bu kişilerin kayıt işlemlerini belediye personeli aracılığıyla gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor.

"Hedefimiz işsizliği en aza indirmek"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, seçim döneminde verdikleri sözleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Göreve geldikten sonra ilk işimiz Bölgesel İstihdam Ofisimizi kurmak oldu. Şimdi dijitalleşen Bölgesel İstihdam Ofisimiz, vatandaşlarımız için büyük bir kolaylık sağlıyor. Eğitimleri ve yetenekleri doğrultusunda iş arayan vatandaşlarımızı firmalarla buluşturuyoruz. Bugüne kadar çok sayıda vatandaşımızın işe kavuşmasını sağladık. Amacımız bu sayıyı artırarak işsizliği en düşük seviyelere çekmek" dedi.

Başkan Kınay, esnaf ziyaretlerinde üzerlerinde QR kod olan BİO stickerlarını esnaf ve iş yeri sahiplerine dağıtarak ofisin daha fazla kişiye ulaşması için çalışmaları sürdürdüklerini sözlerine ekledi.