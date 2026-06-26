Karabağlar Belediyesi Dsö Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın 2026 Yıllık İş Toplantısı ve Teknik Konferansı'na Katıldı - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi Dsö Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın 2026 Yıllık İş Toplantısı ve Teknik Konferansı'na Katıldı

26.06.2026 09:39  Güncelleme: 10:40
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Karabağlar Belediyesi, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın Portekiz'deki konferansında 'Başkan Mahallede' uygulamasını tanıtarak katılımcı yerel yönetim anlayışını uluslararası platformda paylaştı.

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın Portekiz'de düzenlenen uluslararası konferansında "Başkan Mahallede" uygulamasını tanıtarak katılımcı yerel yönetim anlayışını uluslararası platformda paylaştı. Belediye heyeti, Avrupa'daki yerel yöneticilerle iş birliği ve sürdürülebilir kent politikaları üzerine önemli temaslarda bulundu.

Karabağlar Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın 2026 Yıllık İş Toplantısı ve Teknik Konferansı kapsamında Portekiz'in Viana do Castelo kentinde düzenlenen uluslararası programa katıldı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay başkanlığındaki heyet, Avrupa'nın farklı ülkelerinden yerel yönetim temsilcileriyle bir araya gelerek sağlıklı şehirler, katılımcı yönetişim, iklim değişikliği, sosyal eşitlik ve sürdürülebilir kent politikaları üzerine gerçekleştirilen oturumlara katıldı.

BAŞKAN MAHALLEDE UYGULAMASI TANITILDI

Konferans kapsamında Karabağlar Belediyesi tarafından yürütülen "Başkan Mahallede" uygulaması uluslararası katılımcılara sunuldu. Vatandaşların karar alma süreçlerine doğrudan katılımını teşvik eden ve yerel sorunların yerinde tespit edilerek çözülmesini amaçlayan uygulama, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

ULUSLARARASI GÖRÜŞMELER YAPILDI

Program süresince gerçekleştirilen görüşmelerde Karabağlar Belediyesi'nin uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve Avrupa kentleriyle yeni ortaklıkların kurulması yönünde temaslarda bulunuldu. Belediye Başkanı Helil Kınay başkanlığındaki heyet ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlık ve Kalkınma Yatırım Ofisi Başkanı Chris Brown, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlık ve Kalkınma Yatırım Ofisi'nde Sağlıklı Yaşlanma, Yaşam Boyu Yaklaşımı ve Sağlıklı Ortamlar alanlarından sorumlu Kira Fortune, İrlanda'nın Cork kentinin Belediye Meclis Üyesi Tony Fitzgerald, ev sahibi kent Viana do Castelo Belediye Meclis Üyesi Ricardo Rego ve Yunanistan'daki Palaio Faliro Belediye Başkanı Ioannis Fostiropoulos ile bir araya geldi. Görüşmelerde sağlıklı şehirler yaklaşımı, yerel yönetimlerde katılımcı uygulamalar ve gelecekte geliştirilebilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Karabağlar Belediyesi, uluslararası ağlarda aktif rol alarak kentin görünürlüğünü artırmaya ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar Belediyesi Dsö Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın 2026 Yıllık İş Toplantısı ve Teknik Konferansı'na Katıldı - Son Dakika

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