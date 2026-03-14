Karabağlar Belediyesi'nin İftar Sofrası, Limontepe Pazar Yeri'nde Kuruldu

(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi'nin ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar programı, Limontepe Pazar Yeri'nde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Helil Kınay, "Karabağlar'da 58 mahallemizde bu büyük aileyi büyütmeye, sofralarımızı çoğaltmaya ve kimseyi yalnız bırakmadan dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin iftar programı, Limontepe Pazar Yeri'nde Belediye Başkanı Helil Kınay ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Dayanışma ve paylaşma ruhunun ön plana çıktığı programda vatandaşlar aynı sofrada buluşarak oruçlarını birlikte açtı. İftar programına ayrıca CHP Kadın Kolları MYK üyeleri Derya Durnabaş, Rahşan Nazlıoğlu, Ülkü Ece Bozbay ve Sibel Gerdan, CHP İzmir İl Kadın Kolu Başkanı Zahide Kurun, Karabağlar İlçe Kadın Kolu Başkanı Gülüş Karakartal, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Program boyunca masaları gezen Başkan Helil Kınay ve Genel Başkan Asu Kaya, vatandaşlarla sohbet ederek ramazan ayını kutladı. Buluşmada birlik ve beraberlik mesajları verildi.

"Aynı sofrada olmak büyük mutluluk"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Karabağlılarla aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaya, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek, "Türkiye'nin dört bir yanında kurulan iftar sofralarında Allah'ın verdiği nimeti, iyiliği ve sevgiyi paylaşıyor, dayanışmayı büyütüyoruz. Karabağlar'da sizlerle aynı sofrada olmak bizler için büyük bir mutluluk" dedi.

"Huzurumuzu ve kardeşliğimizi büyüteceğiz"

Başkan Helil Kınay ise ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, "Ramazan ayında ekmeğimizi, lokmamızı ve dualarımızı paylaşıyoruz. Bu mübarek ayın herkese huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Tuttuğumuz oruçların ve ettiğimiz duaların kabul olmasını temenni ediyorum. Sofralarımızın bereketi daim olsun. Karabağlar'da 58 mahallemizde bu büyük aileyi büyütmeye, sofralarımızı çoğaltmaya ve kimseyi yalnız bırakmadan dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceğiz. Hep birlikte huzurumuzu ve kardeşliğimizi büyüteceğiz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Limontepe Mahalle Muhtarı Bircan Salman ile Bahriye Üçok Mahalle Muhtarı Ramazan Özcan, Başkan Kınay ve Genel Başkan Asu Kaya'ya çiçek takdim ederek teşekkür etti. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya iftar programı öncesinde CHP Karabağlar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kaya daha sonra Karabağlar Belediyesi'ne geçerek Başkan Helil Kınay ve kadın meclis üyeleriyle bir araya geldi.