Karabağlar Belediyesi'nin İftar Sofrası, Limontepe Pazar Yeri'nde Kuruldu

14.03.2026 11:23  Güncelleme: 13:10
Karabağlar Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla Limontepe Pazar Yeri'nde geniş katılımlı bir iftar programı düzenledi. Başkan Helil Kınay ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'nın katılımıyla yapılan etkinlikte, dayanışma ve birliktelik mesajları verildi.

(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi'nin ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar programı, Limontepe Pazar Yeri'nde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Helil Kınay, "Karabağlar'da 58 mahallemizde bu büyük aileyi büyütmeye, sofralarımızı çoğaltmaya ve kimseyi yalnız bırakmadan dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin iftar programı, Limontepe Pazar Yeri'nde Belediye Başkanı Helil Kınay ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Dayanışma ve paylaşma ruhunun ön plana çıktığı programda vatandaşlar aynı sofrada buluşarak oruçlarını birlikte açtı. İftar programına ayrıca CHP Kadın Kolları MYK üyeleri Derya Durnabaş, Rahşan Nazlıoğlu, Ülkü Ece Bozbay ve Sibel Gerdan, CHP İzmir İl Kadın Kolu Başkanı Zahide Kurun, Karabağlar İlçe Kadın Kolu Başkanı Gülüş Karakartal, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Program boyunca masaları gezen Başkan Helil Kınay ve Genel Başkan Asu Kaya, vatandaşlarla sohbet ederek ramazan ayını kutladı. Buluşmada birlik ve beraberlik mesajları verildi.

"Aynı sofrada olmak büyük mutluluk"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Karabağlılarla aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaya, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek, "Türkiye'nin dört bir yanında kurulan iftar sofralarında Allah'ın verdiği nimeti, iyiliği ve sevgiyi paylaşıyor, dayanışmayı büyütüyoruz. Karabağlar'da sizlerle aynı sofrada olmak bizler için büyük bir mutluluk" dedi.

"Huzurumuzu ve kardeşliğimizi büyüteceğiz"

Başkan Helil Kınay ise ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, "Ramazan ayında ekmeğimizi, lokmamızı ve dualarımızı paylaşıyoruz. Bu mübarek ayın herkese huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Tuttuğumuz oruçların ve ettiğimiz duaların kabul olmasını temenni ediyorum. Sofralarımızın bereketi daim olsun. Karabağlar'da 58 mahallemizde bu büyük aileyi büyütmeye, sofralarımızı çoğaltmaya ve kimseyi yalnız bırakmadan dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceğiz. Hep birlikte huzurumuzu ve kardeşliğimizi büyüteceğiz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Limontepe Mahalle Muhtarı Bircan Salman ile Bahriye Üçok Mahalle Muhtarı Ramazan Özcan, Başkan Kınay ve Genel Başkan Asu Kaya'ya çiçek takdim ederek teşekkür etti. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya iftar programı öncesinde CHP Karabağlar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kaya daha sonra Karabağlar Belediyesi'ne geçerek Başkan Helil Kınay ve kadın meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Kaynak: ANKA

Gökyüzünde duygulandıran anlar Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti Gökyüzünde duygulandıran anlar! Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti
Cem Uzan, Fransa’da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti
Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı
İtfaiye ekibi ameliyata girdi İtfaiye ekibi ameliyata girdi
Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı
Tarihi operasyon başlıyor Galatasaray’a 200 milyon euro Tarihi operasyon başlıyor! Galatasaray'a 200 milyon euro

12:32
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
12:21
Ayşegül Eraslan’ın ölümünde kan donduran iddia Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
Ayşegül Eraslan'ın ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
11:29
Kavurma yapılan atın sahibine de ceza Sorumsuzluğu affedilmedi
Kavurma yapılan atın sahibine de ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi
11:28
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti Çöp yığınları arasında bulundu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
10:45
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta İran’ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
09:54
Bir coğrafya daha karıştı 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
