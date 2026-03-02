Karabağlar'da Ramazan Kültürü Yaşatılıyor

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi, ramazan ayı boyunca teravih namazı sonrası vatandaşlara şerbet ikramında bulunarak ramazan kültürünü yaşatıyor. İlçenin farklı mahallelerinde gerçekleştirilen etkinliklere Belediye Başkanı Helil Kınay da katılarak vatandaşlarla bir araya geliyor.

Karabağlar Belediyesi, ramazan ayının manevi huzurunu geleneksel bir lezzetle pekiştirirken, paylaşma ve dayanışma kültürünü de mahallelerde yaşatıyor. Bu kapsamda her gün farklı camilerde teravih namazına gelen vatandaşlara geçmişten bugüne uzanan ramazan şerbeti ikram ediliyor.

Belediye Başkanı Helil Kınay da şerbet dağıtım noktalarında vatandaşları yalnız bırakmıyor. Teravih sonrası cami önlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Kınay, mahalle sakinleriyle sohbet ediyor, çocuklarla yakından ilgileniyor. Kınay ayrıca farklı mahallelerde vatandaşların evlerine ve derneklere iftar sonrası çay içmeye konuk oluyor.

Ramazan ayının huzur, mutluluk ve bereket içerisinde geçmesini dileyen Kınay, "Ramazan, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı müstesna bir ay. Karabağlar'da bu güzel geleneği mahallelerimizde hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz. Tüm Karabağlar aileme hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi.