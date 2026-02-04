Karabağlar 'da Temizlik Seferberliğinin Üçüncü Turu Başlıyor - Son Dakika
Karabağlar 'da Temizlik Seferberliğinin Üçüncü Turu Başlıyor

04.02.2026 10:28  Güncelleme: 11:20
Karabağlar Belediyesi, 4 Şubat'ta başlayacak olan temizlik seferberliği ile 58 mahallede dip köşe temizlik yapacak. Başkan Kınay, temizliğin ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi'nin başlattığı temizlik seferberliğinin üçüncü turu 4 Şubat'ta başlıyor. Şubat, Mart ve Nisan aylarında 58 mahallenin tamamında dip köşe temizlik yapılacak, konteynerler yıkanacak ve hacimli atıklar özel araçlarla toplanacak. Başkan Helil Kınay, "Temizlik hepimizin ortak sorumluluğu" mesajı verdi.

Karabağlar Belediyesi, ilçeyi daha temiz ve sağlıklı hale getirmek amacıyla yürüttüğü Temizlik Seferberliği'nin üçüncü turunu 4 Şubat'ta başlatıyor. Rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra mahallelerde dip köşe temizlik yapılacak, konteynerler yıkanacak ve hacimli atıklar özel araçlarla toplanacak.

Çalışmalar her hafta üç mahallede, yaklaşık 20 personel, mobilya toplama aracı ve konteyner yıkama aracıyla Çarşamba ve Cuma günleri gerçekleştirilecek. Program kapsamında Şubat, Mart ve Nisan aylarında Karabağlar'ın 58 mahallesinin tamamına ulaşılması hedefleniyor.

Başkan Kınay: "Temizlik, ortak sorumluluğumuz"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, temizlik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirterek "Temiz bir Karabağlar yalnızca belediyenin değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. İlçemizin 58 mahallesinin tamamı için planlamamızı yaptık ve sokak sokak dip köşe temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız daha sağlıklı, daha yaşanabilir bir kent oluşturmak. Vatandaşlarımızdan ricamız çöplerini çöp kutularına atmaları ve çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarıdır. Hep birlikte daha temiz bir Karabağlar için çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Karabağlar Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Çevre, Son Dakika

