Karabağlar Belediyesi\'nin 2025-2029 Stratejik Planı ve Bütçesi Onaylandı

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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi'nin 2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Planı, 2025 yılına ait Performans Programı ile 2025 mali yılı bütçesi kabul edildi. Başkan Helil Kınay, "Vatandaşlarımızla birlikte daha iyi bir Karabağlarda ekonomisiyle, adaletiyle doğru yönetilen halktan aldığını halka veren bir bütçe ve yönetim anlayışıyla olacağız" dedi.

Karabağlar Belediye Meclisi'nin ekim ayı ikinci oturumu belediye binasındaki meclis salonunda Helil Kınay başkanlığında gerçekleştirildi. 2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Plan ve Performans Programı; 2 çalıştay, 1 eğitim, 1 muhtarlar toplantısı, 4 bilgilendirme ve 32 müdürlük toplantısı, 693 anket, 118 katılımcı ve 32 çalışanın katılımı ile toplam 9553 saat çalışılarak hazırlandı.

Mecliste konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, hayal satmayan, gerçekçi, hedefine emin adımlarla ilerleyecekleri bir planlama yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bizler 5 yıl içerisinde Karabağlar'ın dönüşüp değişeceğini, sağlıklı bir kentsel dönüşümle yapılaşmasının da doğru bir şekilde ilerleyeceğini öngörüyoruz. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. 58 mahallemizin tamamına hizmet edecek bir çalışmayı hedefliyoruz. Ama bunları yaparken de önümüzde tasarruf tedbirleri ve ülkenin ekonomik koşulları gibi bir gerçeklik de var. Bu şartları biz yaratmadık ama bedelini biz ödüyoruz. Çözmek için de mücadele ediyoruz ve kazanacağız. Tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında biz 5 yılda hedeflerimizi revize ettik. Hayal satmayan, gerçekçi, hedefine emin adımlarla ilerleyeceğimiz bir planlama sürecimiz. Yavaşlasak da sonraki süreçte hızlı adımlar atacağız."

Konuşmaların sonunda 2025-2029 yılı Stratejik Plan ve 2025 yılı Performans Programı oy çokluğu ile geçti. Ayrıca 2025 mali yılı bütçesi de Meclis tarafından onaylandı.