Karabağlar Belediyesi Okullarda Bahçe Düzenlemesi Yaptı - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi Okullarda Bahçe Düzenlemesi Yaptı

Karabağlar Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi ve fiziki ortamları güzelleştirmek amacıyla okullarda bahçe düzenlemesi, temizlik ve oyun alanlarının boyanmasına yönelik çalışma yaptı.

28.08.2024 15:30
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(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi ve fiziki ortamları güzelleştirmek amacıyla okullarda bahçe düzenlemesi, temizlik ve oyun alanlarının boyanmasına yönelik çalışma yaptı.

Karabağlar Belediyesi, okullara destek çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri koordinasyonun da yapılan çalışmalarda ihtiyaç duyulan okullara boya desteği verilirken, ayrıca ekipler öğrencilerin oynadığı oyun alanlarının yer çizgilerinin boyamasını da yaptı. Okul bahçelerinde ağaçların budaması, kosa ve temizlik çalışmalarını da yapan ekipler, montaj ve tamirat gerektiren konuları da kısa sürede tamamlayarak hazır hale getirdi.

"Eğitime desteğimizi sürdüreceğiz"

Karabağlar Belediyesi olarak ilçede her öğrenciyi kendi ailesinin bir çocuğu gibi gördüğünü belirten Belediye Başkanı Helil Kınay " Öğretmenlerimiz ve çocuklarımızın temiz ve düzenli bir eğitim ortamında eğitimlerini sürdürmeleri bizim en büyük önceliklerimizden. Bundan sonra da Karabağlar Belediyesi olarak eğitime desteğimizi sürdürecek, eğitim hayatlarında öğrencilerimizin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar Belediyesi Okullarda Bahçe Düzenlemesi Yaptı - Son Dakika

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