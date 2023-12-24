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Karabağlar'da 22 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Karabağlar'da 22 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hakkında yağma suçundan kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası bulunan S.Y., polis tarafından yakalandı. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama sırasında yakalanan S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

Karabağlar\'da 22 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
24.12.2023 - 08:11,
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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, hakkında yağma suçundan kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası bulunan S.Y., polis tarafından yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak için caddelerin yanı sıra sokak aralarında da uygulama düzenledi. Yapılan uygulama kapsamında, hakkında yağma suçundan kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası olan ve aranan S.Y. polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan S.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Karabağlar'da 22 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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