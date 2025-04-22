Karabağlar'da Astronot ile Canlı Yayın Buluşması - Son Dakika
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Karabağlar'da Astronot ile Canlı Yayın Buluşması

Karabağlar Belediyesi, çocukları ilk kez bir astronotla telsiz aracılığıyla canlı yayında buluşturdu. Japon astronot Takuya Onishi ile yapılan bağlantıda çocuklar merak ettikleri soruları yöneltti.

22.04.2025 16:43  Güncelleme: 17:36
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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi, önemli bir ilke imza atarak çocukları ilk kez telsiz aracılığıyla bir astronotla canlı yayında buluşturdu.

Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, Karabağlar'da bir bilim merkezi ilk kez tarihi buluşmaya ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, Japon astronot Takuya Onishi ile doğrudan telsiz bağlantısı kuran çocuklar, İngilizce olarak merak ettikleri soruları astronota yöneltti. Uzaydan canlı yanıt alma heyecanını yaşayan çocuklar, unutulmaz bir deneyim yaşadı.

"İstikbal göklerdedir"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, etkinliği başından sonuna kadar takip ederek çocukların heyecanına ortak oldu. Bu özel buluşmanın, bilimle aydınlanan bir geleceğe atılan önemli bir adım olduğunu vurgulayan Başkan Kınay, " Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözünden ilham alarak, bilim yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek bilimin yolunu hep birlikte açacağız" ifadelerini kullandı.

Çocuklardan astronota ingilizce sorular

Etkinlikte, önceden belirlenen başvurular arasından seçilen 20 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, İngilizce olarak astronot Onishi'ye sorular yöneltti. "Uzayla ilgili en büyük korkunuz nedir?", "Hiç meteor yağmuru gördünüz mü?", "En çok beğendiğiniz film hangisi?" ve "Neden astronot olmak istediniz?" gibi sorulara içtenlikle yanıt veren Onishi, çocukların ilgisine teşekkür etti.

Kınay, Japon Astronot Onishi'ye canlı yayında teşekkür etti

Etkinliğin sonunda Başkan Helil Kınay, Japon astronot Onishi ile telsiz bağlantısı aracılığıyla konuşarak Karabağlar halkı adına teşekkür etti. Kınay "Bugün Karabağlar'da bir ilki yaşadık. Çocuklarımız uzaydaki bir astronotla birebir konuşma şansı yakaladılar. Ben de bu özel anın parçası olan ilk kadın belediye başkanıyım. Bu bizim için çok kıymetli" dedi.

Başkan Kınay ayrıca, bu tür projelerin sayısını artırarak Karabağlar'da bilimin ışığında, çocuklar, gençler, kadınlar ve tüm halkla birlikte daha aydınlık bir gelecek için yürümeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar'da Astronot ile Canlı Yayın Buluşması - Son Dakika

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