Karabağlar\'da kentsel dönüşümde üçüncü bilgilendirme toplantısı yapıldı

(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi, "Osman Aksüner Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında üçüncü kez bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıda; dönüşüm modeli, hak sahiplerine sunulan teklifler ve uzlaşma sürecinin ardından izlenecek yol haritası anlatıldı. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, sürecin her aşamasını hak sahipleriyle paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Karabağlar Belediyesi, Osman Aksüner Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında hak sahipleriyle bir kez daha bir araya geldi. Başkan Helil Kınay'ın katıldığı toplantıda bugüne kadar yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, hak sahiplerinin soruları da yanıtlandı. Yaklaşık bir yıldır toplantılar, mahalle buluşmaları ve Kentsel Dönüşüm Ofisi aracılığıyla hak sahipleriyle iletişim halinde olduklarını belirten Başkan Kınay, "En başından beri söz verdiğimiz gibi her aşamada sizlerle konuşarak, anlatarak ve paylaşarak ilerliyoruz. Burada sorulan her soru kıymetli. Eksik kalan bir konu varsa çalışalım, yeniden anlatalım. Cevabını bugün veremediğimiz bir konu varsa bakanlığa soralım. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasını istemiyoruz" dedi.

Hak sahiplerinden kulaktan dolma bilgiler yerine kendi taşınmazlarına ilişkin bilgileri doğrudan belediyeden almaları gerektiğini vurgulayan Kınay, "Kentsel Dönüşüm Ofisimiz açık. Tapunuzla gelin, kendi taşınmazınızın durumunu, değerini ve size sunulan teklifi öğrenin. Çünkü herkesin durumu, taşınmazı ve hakları birbirinden farklı. Doğru bilgiyi doğrudan kaynağından alın" diye konuştu.

SÜREÇ, BAKANLIKLA KOORDİNASYON İÇİNDE YÜRÜTÜLÜYOR

Osman Aksüner'de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü vurgulayan Başkan Kınay, belediyenin yetkisi kapsamında hazırlanan çalışmaların ilgili aşamalarda bakanlığa iletildiğini söyledi. Kınay, "Biz bir kamu kurumuyuz ve her adımımızı yasal mevzuat çerçevesinde atıyoruz. Süreci bakanlığımızla koordinasyon içerisinde yürütüyor, hazırladığımız çalışmaları ilgili aşamalarda Bakanlığa sunarak gerekli onaylarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sürecin yapım öncesi hazırlık ve uzlaşma aşamasında olduğunu hatırlatan Başkan Kınay, kira yardımı, ihale ve yapım süreci gibi sonraki aşamalara ilişkin başlıkların da zamanı geldiğinde hak sahipleriyle paylaşılacağını belirtti. Kimsenin imza atmaya zorlanamayacağının altını çizen Kınay, "Kimse kimsenin adına karar veremez. Ben de sizin adınıza karar veremem. Bizim görevimiz bütün bilgileri önünüze koymak, sorularınızı yanıtlamak ve süreci açık bir şekilde yürütmek. Karar sizlerin" değerlendirmesini yaptı. Başkan Kınay son olarak, uzlaşmanın mümkün olduğunca yüksek katılımla sağlanmasını istediklerini belirterek, hak sahiplerinden gelecek taleplerin de bundan sonraki süreçte değerlendirilerek ilgili kurumlarla yapılacak görüşmelere taşınacağını söyledi.

DÖNÜŞÜM MODELİ VE TEKLİFLER ANLATILDI

Karabağlar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Umut Akbal da yaptığı sunumda bugüne kadar gerçekleştirilen mevcut durum tespitleri, değerleme çalışmaları ve hazırlanan dönüşüm modeli hakkında bilgi verdi. Hak sahiplerinin taşınmazlarının kendi özellikleri doğrultusunda değerlendirildiğini belirten Akbal, hazırlanan teklifler ile uzlaşma sonrasında izlenecek süreci anlattı. Akbal, hak sahiplerinin kendi taşınmazlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye Kentsel Dönüşüm Ofisi'nden ulaşabileceklerini belirtti.

GÖRÜŞLER ANKETLE ALINDI

Toplantıda hak sahiplerine anket formları da dağıtıldı. Anketle toplantıda eksik kalan konuların belirlenmesi, hak sahiplerinin görüş ve beklentilerinin alınması ve bundan sonraki bilgilendirme ile uzlaşma çalışmalarının bu doğrultuda şekillendirilmesi amaçlandı. Toplantı, karşılıklı soru-cevap bölümünün ardından tamamlandı. Karabağlar Belediyesi bundan sonraki süreçte de gerek yetkililer aracılığıyla gerekse Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde gerçekleştirilecek birebir bilgilendirmelerle, süreci açık ve şeffaf bir şekilde yürütmeye devam edecek.