Karabağlar'da Yeni Yıl Kutlamaları

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(İZMİR) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Karabağlar'ın emekçileri, çalışanları, kadınları, yaşlıları, gençleri ve çocukları ile bir araya gelerek yeni yıl kutlamaları gerçekleştirdi. Kınay, "2025 yılında yaşamın her alanında dayanışmayı büyüttüğümüz, birlikte bir aile olduğumuz, yaşayan ve yaşatan Karabağlar'ı adım adım hayata geçireceğimiz bir yılın başlangıcını yapmış olacağız" dedi.

Başkan Kınay, yeni yıl kutlamalarının ilk durağı olarak Gediz Fen İşleri Şantiyesi ve Uzundere Temizlik İşleri Şantiyesi çalışanlarıyla bir araya geldi. Burada işçilerle birlikte pasta kesen Kınay, 9 aydır ekip olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını belirterek çalışanlarına teşekkür etti. Kınay'ın bir sonraki durağı Karabağlar Belediyesi Atatürk Kız Öğrenci Yurdu oldu. Öğrencilerle sohbet eden ve onlarla yemek yiyen Kınay, 2025 projelerinden ve öğrenci yurduyla ilgili devam eden çalışmalardan bahsetti. Gençlerle birlikte yeni yıl pastası keserek, dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Aşık Veysel Mahallesi Semt Merkezi'nde düzenlenen yeni yıl kahvaltısında Karabağlarlı kadınlarla buluşan Başkan Kınay, birlik ve dayanışmanın altını çizdi.

"Paylaşarak Güçleneceğiz"

Son olarak Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelen Başkan Kınay, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanların yeni yılını kutladı. "Şartlar ne olursa olsun bizler Karabağlar'ın 58 mahallesinde umudu, azmi ve direnci hep birlikte göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.