Karabağlar Kent Tiyatrosu, 'Sığınamayanlar' ile Kadınlar Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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Karabağlar Kent Tiyatrosu, 'Sığınamayanlar' ile Kadınlar Günü'nü Kutladı

Karabağlar Belediyesi tarafından kurulan Karabağlar Kent Tiyatrosu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde 'Sığınamayanlar' adlı oyunu sahneleyerek izleyicilerden büyük ilgi gördü. Oyun, kadınların maruz kaldığı şiddet konusuna dikkat çekti.

10.03.2025 13:10  Güncelleme: 13:39
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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi tarafından kısa zaman önce hayata geçirilen Karabağlar Kent Tiyatrosu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için sahne aldı. "Sığınamayanlar" isimli tiyatro oyunuyla seyircinin karşısına çıkan ekip, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Karabağlar Belediyesi tarafından kısa bir zaman önce kurulan Karabağlar Kent Tiyatrosu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için sahne aldı. Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezinde oynanan oyun, Karabağlar'da yaşayanlar tarafından büyük ilgi gördü. Dört kadının, kadın sığınma evinde yaşadıklarını anlatan "Sığınamayanlar" oyununu izlemeye çok sayıda vatandaş geldi. Kadınların yaşadıkları fiziksel şiddete, cinsel şiddete ve psikolojik şiddete dikkati çeken oyunda birbirinden farklı dört kadının hayatında yaşadıkları zorluklar ve yaşam hikayeleri anlatıldı.

Bugüne kadar katledilen kadınların anıldığı tiyatro oyunu, seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Büyük emeklerle hazırlandı Ayça Üzüm tarafından yazılan ve Serkan Baştürk tarafından yönetilen oyunda İlknur Bayzit Çatal, Nejla Özge Alban, Gizem Alp ve Gamze Coşkun sahne aldı.

"Karabağlar'da çok güçlü bir aileyiz"

Tam 1 yıl önce Karabağlar Kent Tiyatrosunu kurma kararı aldıklarını ifade eden Başkan Kınay, "Biz bugün burada sesini duyuramayanların sesini duyuyoruz, söyleyemediklerimizi söylüyoruz. Biz Karabağlar'da ilkleri yaşıyoruz. Biz o kadınları biliyoruz ama onlar da bizi bilsinler; Karabağlar'da çok güçlü bir aileyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar Kent Tiyatrosu, 'Sığınamayanlar' ile Kadınlar Günü'nü Kutladı - Son Dakika

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