Karabük 100. Yıl Mahallesi'nde apartman yangını, dumandan etkilenen 2 kişi hastanede
Karabük 100. Yıl Mahallesi 1010. Cadde'deki 4 katlı binanın ikinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle bina sakinleri tahliye edilip yangın söndürüldü.
Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
100. Yıl Mahallesi 1010. Cadde'de bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle bina sakinleri tahliye edildi.
Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için binada çalışma yaptı.
Kaynak: AA
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