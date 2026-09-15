Karabük 100. Yıl Mahallesi\'nde apartman yangını, dumandan etkilenen 2 kişi hastanede

Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

100. Yıl Mahallesi 1010. Cadde'de bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle bina sakinleri tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için binada çalışma yaptı.