Karabük Belediye Başkanı Şehir Parkı Tadilatını İnceledi - Son Dakika
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Karabük Belediye Başkanı Şehir Parkı Tadilatını İnceledi

Karabük Belediye Başkanı Şehir Parkı Tadilatını İnceledi

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, şehir parkında yapılan tadilat çalışmalarını denetledi. Çetinkaya, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda yapılan bakım çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Başkan Çetinkaya, Karabük'e hizmet etmek için gayretli ve disiplinli bir çalışma yürüteceklerini ifade etti.

06.04.2024 16:23  Güncelleme: 16:25
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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, tadilata giren şehir parkındaki çalışmaları inceledi.

Çetinkaya, yaptığı açıklamada, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri ekiplerinin, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda bakım çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Tadilata giren şehir parkındaki çalışmaları inceleyen Çetinkaya, "Hep birlikte gayretli ve disiplinli bir çalışmayla Karabük'e hizmet etmek için tüm gücümüzle koşturacağız. Hedefimiz, şehrimizin her noktasına hizmet götürmek. Vatandaşımıza ne kadar hizmet etsek azdır. Amacımız, her geçen gün daha güzel bir Karabük." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük Belediye Başkanı Şehir Parkı Tadilatını İnceledi - Son Dakika

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