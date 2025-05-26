Karabük Belediyesi'nden Şefkatli Bakım Hizmeti

Karabük Belediyesi'nden insani sorumlulukla şefkatli hizmet anlayışı

KARABÜK - Karabük Belediyesi, kentte yaşayan yaşlı ve engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürüttüğü evde bakım hizmetleriyle dikkat çekiyor.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı ve Engelli Bakım Birimi, yıl boyunca ortalama bin 345 vatandaşın kişisel bakım ihtiyaçlarını evlerinde karşılıyor. Hizmet kapsamında bireylerin sağlık durumları ve yaşam şartları göz önünde bulundurularak haftalık veya aylık periyotlarla ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Ziyaretlerde, uzman ekipler tarafından saç ve tırnak kesimi, kişisel temizlik ve banyo gibi temel ihtiyaçlar karşılanıyor. Uygulamayla, yaşlı ve engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara güvenli bir yaşam ortamı sunmak hedefleniyor.

Uygulamadan memnun olan vatandaşlarda Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'ya teşekkürlerini iletti

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, hizmetin sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir örneği olduğunu belirterek, "Karabük'te hiç kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Yaşlılarımızın, engelli vatandaşlarımızın yanında olmak, bizim için sadece bir görev değil, insani bir sorumluluktur. Belediyemizin şefkat eli ihtiyaç duyulan her eve ulaşmaya devam edecek. Bu hizmet, gönüllere dokunan bir belediyeciliğin en güzel örneğidir" ifadelerini kullandı.