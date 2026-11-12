Karabük Eflani'de çiftliğe inen kurt sürüsü, köpeklerin havlamasıyla uzaklaştı

Karabük Eflani'de çiftliğe inen kurt sürüsü, köpeklerin havlamasıyla uzaklaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Afşar köyünde sabah saatlerinde çiftliğin yanına inen kurt sürüsü, köpeklerin havlaması üzerine bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Karabük'ün Eflani ilçesinde köye inen kurtlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Sabah saatlerinde Afşar köyündeki çiftliğin yanına kurt sürüsü indi.
Kurtları fark eden köpekler havlamaya başladı. Kurtlar, köpeklerin tepkisi üzerine bölgeden uzaklaştı.
O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtlarda, kurt sürüsünün çiftliğin çevresinde dolaşması ve köpeklerin havlamasıyla bölgeden uzaklaşması görülüyor.
Kaynak: AA
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