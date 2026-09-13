Karabük Eflani'de ev bahçesindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Alaçat köyünde M.Ö'ye ait evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Eflani Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Karabük'ün Eflani ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Alaçat köyünde M.Ö'ye ait evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
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