Karabük Eflani'de köpek, kedi yavrularını vücut ısısıyla soğuktan korudu

Karabük Eflani'de köpek, kedi yavrularını vücut ısısıyla soğuktan koruduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Eflani ilçesinde bir köpek, sahiplendiği kedi yavrularını 2 gündür etkili olan soğuk havadan vücut ısısıyla korumaya çalışıyor. Çal köyünde yaşayan sahibinin cep telefonuyla çektiği görüntülerde köpeğin yavruları yanına alarak ısıttığı anlar yer aldı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde bir köpeğin, sahiplendiği kedi yavrularını soğuk havadan korumaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kentte 2 gündür soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor. Çal köyü Kızılgelik Mahallesi'nde yaşayan Niyazi Nural'a ait köpek, soğuk havada kedi yavrularına sahip çıkıyor.
Köpeğinin kedi yavrularını soğuktan koruduğunu fark eden Nural, yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Görüntülerde, köpeğin kedi yavrularını yanına alarak soğuktan korumaya ve vücut ısısıyla ısıtmaya çalıştığı anlar yer alıyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?