Karabük İçin Lojistik Projeleri

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, "Filyos Limanı, Karabük Lojistik Merkezi ve Kalkınma Yolu Projesi" hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Keskinkılıç, yazılı açıklamasında, Karabük'ün sanayi ve üretim gücünü daha ileriye taşıyacak projeleri kararlılıkla takip ettiklerini, Filyos Limanı'nın Karabük için yarım asırlık bir hedef olduğunu belirtti.

"Filyos, Karabük'ün 50 yıllık hayalidir. Denizi Karabük'e getiremeyiz ama Karabük'ü denize ulaştırabiliriz. ifadelerini" kullanan Keskinkılıç, demir yolu ile liman bağlantısının sağlanmasının şehrin rekabet gücünü artıracağını ve lojistik maliyetlerini önemli ölçüde azaltacağını vurguladı.

Göreve geldikleri dönemde hazırlanan Karabük Kalkınma Stratejik Planı'nın en önemli başlıklarından birinin lojistik üstünlük sağlamak olduğunu aktaran Keskinkılıç, bu doğrultuda önemli adımlar attıklarını kaydetti.

Filyos Limanı'nın gelişimine yönelik yatırımların sürdüğüne değinen Keskinkılıç, 2025 Mayıs'ta liman bağlantı yolları üzerindeki bir köprüyü de kapsayan 2 milyar lirayı aşan yatırımın ihale edildiğini ve çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Asıl hedeflerinin yalnızca Karadeniz'e ulaşmak olmadığına işaret eden Keskinkılıç, "Asıl olan Karabük'ü Karadeniz'e çıkarmak değil, Karabük'ü dünyaya bağlamaktır. Basra'dan başlayıp Venedik'e kadar uzanan Kalkınma Yolu'na bağlandığımız gün Karabük dünyaya açılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kalkınma Yolu Projesi'ne entegre olacak demir yolu hattının İzmit, Karasu, Ereğli, Zonguldak, Filyos ve Bartın limanlarını birbirine bağlayacağını anımsatan Keskinkılıç, süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Karabük'ün lojistik üs olma hedefinde önemli bir aşamanın geride bırakıldığını anlatan Keskinkılıç, geçen yıl Karabük Lojistik Merkezi kararının alındığını ve merkezin hazır hale geldiğini kaydetti.