Karabük İl Genel Meclisi Eylül Toplantısı Gerçekleştirildi

Karabük İl Genel Meclisi'nin eylül ayı toplantısı, İkinci Başkan Vekili Enver Kemik başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Kemik, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünü kutlayarak, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları ve şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyledi.

İl Genel Meclisi olarak kentin ihtiyaçlarını yerinde değerlendirerek çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirten Kemik, özellikle yaz döneminde yol, asfalt, içme suyu ve altyapı çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini bildirdi.

Kemik, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak, köylerin yol standardını yükseltmek ve kış şartları başlamadan önce çalışmaları tamamlamak için ekiplerin yoğun çalıştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Yaz aylarında artan su ihtiyacını dikkate alarak köylerimizin içme suyu altyapısını yakından takip ediyoruz. Su depoları, terfi hatları ve diğer altyapı çalışmalarında vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli adımları atıyoruz. Çalışmalarımızı hiçbir ayrım gözetmeden, ihtiyaç ve öncelikleri esas alarak sürdürüyoruz."

İl Genel Meclisinin görevinin sadece karar almak değil, alınan kararların sahada karşılık bulmasını sağlamak olduğunu belirten Kemik, "İlimizin gelişmesi, köylerimizin yaşam standartlarının yükselmesi için muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla istişare içerisinde hep birlikte çalışıyoruz. Farklı düşüncelerimiz olabilir ancak söz konusu Karabük olduğunda ortak paydamız tektir." ifadesini kullandı.