Karabük İl Jandarma Komutanlığı, cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Karabük İl Jandarma Komutanlığı, cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi

Karabük İl Jandarma Komutanlığı, cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi

Karabük-Zonguldak kara yolunda gerçekleştirilen trafik denetiminde, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri cayrokopter kullanarak havadan denetim yaptı. Denetimlerde araç sürücülerine trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla denetimlere devam edileceği belirtildi.

26.02.2024 17:05  Güncelleme: 17:06
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Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Karabük- Zonguldak kara yolunda 19 personelin katılımıyla cayrokopter destekli havadan trafik denetimi yaptı.

Denetimlerde araç sürücülerine trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmelerde de bulunuldu.

Ekiplerin, trafik kazalarının azaltılması amacıyla denetimlere aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Zonguldak, Karabük, Güvenlik, Trafik, Güncel, Son Dakika

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