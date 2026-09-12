Karabük Kemaloyman'da orman yangını söndürüldü, bir dönüm alan zarar gördü
Karabük'ün Kemaloyman mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar görürken, yangından etkilenen kaplumbağa ekiplerce kurtarıldı.
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kemaloyman mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri ile Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.
Öte yandan yangından etkilenen kaplumbağa ekiplerce kurtarıldı.
Kaynak: AA
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