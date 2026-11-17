Karabük Ovacık'ta otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Ovacık ilçesinde akşam saatlerinde Soğanlı köyünde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Selehattin Arslan (63) yaşamını yitirdi; olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü Selehattin Arslan (63) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Soğanlı köyünde meydana geldi. Selehattin Arslan yönetimindeki 34 UY 6567 plakalı otomobil, Bayraktepe yönünde ilerlediği sırada viraj çıkışında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde sürücü Selehattin Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Arslan'ın cansız bedeni inceleme sonrası morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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