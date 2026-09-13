Karabük Safranbolu'da otluk yangını itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Karıt Sanayi Sitesi yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın, Safranbolu Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına jandarma da sevk edilirken, çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Karıt Sanayi Sitesi yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine Safranbolu Belediyesi itfaiyesi, Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile jandarma sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
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