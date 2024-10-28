Karabük'teki öğrenci yurtlarında Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümü dolayısıyla oda ışıklarıyla "101. YIL" yazısı oluşturuldu.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kapsamında, Karabük'te bulunan bazı Gençlik Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda ışıklarla "101. YIL" koreografisi yapıldı.
İsmail Necati Efendi, Bahaddin Gazi ve Aişe Ana yurtlarında kalan öğrencilerin, odalarının ışıklarıyla oluşturdukları "101. YIL" koreografisi dron kamera ile görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te '101. YIL' Işık Koreografisi - Son Dakika
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