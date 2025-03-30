Karabük'te 15 Yaşındaki Genç Kız 4. Kattan Düştü

KARABÜK'te, oturdukları binanın 4'üncü katından düşen 15 yaşındaki Elanur E., ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Karabük merkeze bağlı Kartaltepe Mahallesi, Kılıçarslan Caddesinde meydana geldi. Binanın 4'üncü katında oturan Elanur E., iddiaya göre, balkondan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elanur E., sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Elanur'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.