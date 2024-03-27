Karabük'te 3 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu
KARABÜK - Karabük'te Orman Haftası çerçevesinde 3 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.
Karabük'te 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Kılavuzlar Mahallesindeki 4 hektarlık alanda yapılan etkinlikle çevrenin yeşillendirilmesi hedefleniyor. Protokol üyeleri ve öğrenciler bin 500'ü sedir, bin 500'ü fıstık çamı ve 500 adet mahlep olmak üzere toplamda 3 bin 500 fidanı toprakla buluşturup can suyu verdiler.
Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı, "Karabük Orman İşletme Şefliği 20 No'lu Bölme dediğimiz sahada 4 hektarlık ağaçlandırma sahamız gözüküyor. Bu sahaya bir fidan dikimi yaptık. Sahaya 1500 adet sedir, 1500 adet fıstık çamı ve 500 adet mahlep fidanı diktik" dedi.
Dikilen fidanlarda yapraklı türlere ağırlık verdiklerini belirten Kırımlı, yetişecek fidanların yaban hayvanlar için de faydalı olmasını ümit ettiklerini söyledi.
Kırımlı, etkinlikle öğrencilerde orman sevgisini aşılamak istediklerini aktardı.
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