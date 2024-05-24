Karabük'te Soğuksu Mahallesi 3. Etap TOKİ Konutlarının İhalesi Tamamlandı - Son Dakika
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Karabük'te Soğuksu Mahallesi 3. Etap TOKİ Konutlarının İhalesi Tamamlandı

Karabük\'te Soğuksu Mahallesi 3. Etap TOKİ Konutlarının İhalesi Tamamlandı

Karabük'te, Soğuksu Mahallesi 3. Etap TOKİ konutlarının ihalesi tamamlandı. AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, projenin şehrin konut ihtiyacına katkı sağlayacağını ve bölgenin sosyal ve ekonomik açıdan gelişimine destek vereceğini belirtti. Proje kapsamında 866 konut, iş yerleri, sosyal donatı alanları gibi birçok alanın hayata geçirileceği ifade edildi.

24.05.2024 10:37
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Karabük'te, Soğuksu Mahallesi 3. Etap TOKİ konutlarının ihalesi tamamlandı.

AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, yaptığı yazılı açıklamada, Soğuksu Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan 3. Etap TOKİ konutları projesi için beklenen ihalenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Projenin şehrin konut ihtiyacına önemli bir katkı sağlayacağını, bölgenin sosyal ve ekonomik açıdan gelişimine destek vereceğini belirten Salt, "Ayrıca, altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarıyla çevresel sürdürülebilirliğe de büyük önem verilecek. Projenin, Karabük'ün modern bir şehir yapısına kavuşmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Salt, proje kapsamında 866 2+1 ve 3+1 konut, 53 iş yeri, çocuk parkları, cami, okul ile Kur'an kursu gibi sosyal donatı alanlarının hayata geçirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'te Soğuksu Mahallesi 3. Etap TOKİ Konutlarının İhalesi Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te Soğuksu Mahallesi 3. Etap TOKİ Konutlarının İhalesi Tamamlandı - Son Dakika
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