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Karabük'te 3 sürücüye 19 bin 317 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Karabük'te 3 sürücüye 19 bin 317 lira ceza kesildi

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çakar denetimi gerçekleştirdi. Denetimde, ışıklı ve sesli uyarı cihazı takan 3 sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 19 bin 317 lira ceza kesildi.

Karabük\'te 3 sürücüye 19 bin 317 lira ceza kesildi
29.01.2024 - 22:49,
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Karabük'te araçlarına ışıklı ve sesli uyarı cihazı taktıran 3 sürücüye 19 bin 317 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çakar denetimi gerçekleştirdi.

57 araç ve sürücüsünü denetleyen ekipler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/2 (mevzuatta belirtilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta verilmeyen araçlara takmak veya kullanmak) maddesinden 3 araca toplam 19 bin 317 lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Karabük'te 3 sürücüye 19 bin 317 lira ceza kesildi - Son Dakika
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