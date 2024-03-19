Karabük\'te 32 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de Silah İmalathanesine Operasyon: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda silah imalathanesi ve ikamette yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ayrıca idari yaptırım kapsamında 5 adet av tüfeği ve 50 adet av tüfeği fişeği muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şahıs, adli makamlar tarafından adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.