Karabük'te 5 öğrenci MSÜ sınavında ilk 1000'e girdi

26.03.2026 08:51
Karabük'te 5 öğrenci, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) sonuçlarına göre Türkiye genelinde ilk 1000 içerisinde yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Vergili Fen Lisesi öğrencilerinden Pusat Kocabayır Türkiye 46'ncısı olurken, Elif Bayram 134'üncü, Kağan Ay 457'nci, Ömer Asaf Timirli 716'ncı sırada yer aldı.

Şehit Murat Akdemir İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencisi Berru Nisa Yüksel ise Türkiye 958'incisi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, okul idarecileri ve öğrencileri makamında ağırlayarak tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbaş, öğrencilerin Türkiye genelinde ilk 1000 içerisinde yer almasının büyük başarı olduğunu belirterek, "Bu sonuç, ilimizin akademik başarı seviyesini bir kez daha ortaya koymuştur. Her yıl artarak devam eden akademik başarılarımızın LGS ve YKS'de de süreceğine inanıyorum. 'Eğitim kenti' Karabük olarak emin adımlarla ilerliyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm maarif ailemize teşekkür ediyorum. Biz güçlü ve başarılı bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

