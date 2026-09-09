Karabük'te 72 yaşındaki Aliye Yavru el emeği ürünlerinin geliriyle sahipsiz hayvanlara bakıyor - Son Dakika
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Karabük'te 72 yaşındaki Aliye Yavru el emeği ürünlerinin geliriyle sahipsiz hayvanlara bakıyor

Karabük\'te 72 yaşındaki Aliye Yavru el emeği ürünlerinin geliriyle sahipsiz hayvanlara bakıyor
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Karabük'te yaşayan 72 yaşındaki Aliye Yavru, evinde hazırladığı örgü ve el işi ürünlerinin satışından elde ettiği gelirin bir kısmını sahipsiz hayvanların bakımı için harcıyor. Yavru, 12 yaşında başladığı el sanatlarıyla 60 yıldır uğraşıyor ve evinde 10 kediye bakıyor.

Karabük'te yaşayan 72 yaşındaki Aliye Yavru, bahçesini renklendirdiği örgü ve el işi ürünlerinin satışından elde ettiği gelirin bir bölümüyle sahipsiz hayvanların bakım giderlerini karşılıyor.

Kayabaşı Mahallesi'ndeki evinde yaşamını sürdüren Yavru, 12 yaşında başladığı terzilik ve el sanatları uğraşını 60 yıldır sürdürüyor. Evinde hazırladığı rengarenk örgülerle bahçesindeki ağaçları kaplayan Yavru, ürünlerin satışından elde ettiği gelirin bir kısmıyla da sahipsiz hayvanların yem ve veteriner giderlerini karşılıyor.

Yavru, gazetecilere, el işi ve terzilikle küçük yaşlarda tanıştığını, üretmeyi ve paylaşmayı çok sevdiğini belirterek, "Hatırladığım kadarıyla 12 yaşımda başladım. Hatta o yaşta gelin olacak bir kıza elbise diktim. Sonra terziliği öğrendim, kurslara gittim ve kurs hocalığı yaparak genç kızlara öğrettim." dedi.

Evinde kedi beslediğini ve sahipsiz kedilere de baktığını anlatan Yavru, "Onlara her ay paket paket kuru ve yaş mamalar alıyorum, veteriner masrafları oluyor. Olabildiğince onlara daha iyi bakmaya çalışıyorum. Evimde 10 kedi var, kapımın önüne de bir o kadar misafir geliyor. Onları da ayıramam, hepsine bakıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Karabük, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te 72 yaşındaki Aliye Yavru el emeği ürünlerinin geliriyle sahipsiz hayvanlara bakıyor - Son Dakika

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