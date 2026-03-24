Karabük'te 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.
Kahyalar köyü Çakıllar Mahallesi'nde 2 katlı ahşap evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Ahşap Evde Yangın - Son Dakika
