Karabük\'te Anız Yangını

KARABÜK'te, tarlada çıkan anız yangını itfaiyeciler tarafından söndürüldü. Yangında 25 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.
Belenköy Mahallesi'ndeki tarlada, öğle saatlerinde, anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 25 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. Öte yandan, tarladaki saman balyaları da yandı.
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