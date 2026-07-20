Karabük'te çıkan anız yangını kontrol altına alındı.
Belenköy Mahallesi yakınlarındaki arazide anız yangını başlaması üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları gerçekleştirilen bölgede yaklaşık 25 dönümlük alan zarar gördü, çok sayıda saman balyası yandı.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?