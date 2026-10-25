Karabük\'te araç yangınında hasar oluştu, kundak şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı

Karabük'te araç yangınında hasar oluştu, kundak şüphesiyle bir kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te Namık Kemal Mahallesi Gökdemir Sokak'taki müstakil evin bahçesinde bulunan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, araçta hasar oluştu. Kundaklama şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Karabük'te araç kundaklama şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Namık Kemal Mahallesi Gökdemir Sokak'ta bulunan müstakil bir evin bahçesindeki E.K'ye ait otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.
E.K'nin eşi M.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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