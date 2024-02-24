Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli tutuklandı

Karabük\'te çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli tutuklandı

Karabük'te çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 9'u serbest bırakıldı.

24.02.2024 12:57  Güncelleme: 13:00
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Karabük'te çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 16-23 Şubat'ta haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 9'u serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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