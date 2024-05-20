Karabük'te Aranan 26 Şüpheliden 14'ü Tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te Aranan 26 Şüpheliden 14'ü Tutuklandı

Karabük\'te Aranan 26 Şüpheliden 14\'ü Tutuklandı

Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheliden 14'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 25 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından 12 şüpheli serbest bırakılırken, 13 şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Ayrıca, yapılan kimlik kontrolü ve sorgulamada cezaevi firarisi bir şüpheli daha yakalandı ve tutuklandı.

20.05.2024 13:01
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Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Genel Bilgi Toplama Büro Amirliği (GBT) ekipleri, 10-17 Mayıs'ta haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 12'si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheli ise tutuklandı.

Ayrıca, Yenice İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Atatürk Mahallesi Sanayi Sitesi civarında durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 zanlının yapılan kimlik kontrolü ve GBT sorgulamasında üzerinde kimlik olmadığını söyleyen kişinin beyan ettiği kimlik bilgileri ile fotoğrafın uyuşmadığı tespit edildi.

Yapılan sistemsel sorgulama, ileri ve detaylı araştırma neticesinde şüphelinin 16 ayrı suç kaydı olan ve 2 ayrı suçtan 6 yıl 29 gün hapis cezası ile yakalama emri bulunan cezaevi firarisi M.D. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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