Karabük\'te Atatürk için 09.05\'te sirenlerle saygı duruşunda bulunuldu

Karabük'te Atatürk için 09.05'te sirenlerle saygı duruşunda bulunulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde saat 09.05'te sirenler çaldı. Kemal Güneş Caddesi ile Safranbolu Misak-ı Milli Meydanı'nda vatandaşlar, güvenlik ve sağlık ekipleri, itfaiye, inşaat işçileri ve sürücüler saygı duruşuna katıldı.
Karabük'te, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde saat 09.05'te hayat durdu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yıldönümünde Karabük'te anıldı. Kemal Güneş Caddesi'nde sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Millet Bahçesi'nde yapımı devam eden cami inşaatında çalışan işçiler de çalışmalarına ara vererek saygı duruşuna katıldı.
Safranbolu ilçesinde de sirenlerin çalmasıyla Misak-ı Milli Meydanı'nda bulunan vatandaşlar ile polis, jandarma, itfaiye ve sağlık personeli saygı duruşunda bulundu. Trafikte seyreden sürücüler de araçlarından inerek Atatürk'ü andı.
Kaynak: DHA
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