Karabük\'te Çöp Ev Temizlendi

Güncel

Karabük'te 1 kamyon çöp çıkarılan ev ve bahçesi, belediye ekiplerince temizlendi.

Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki tek katlı evden kötü koku gelmesi üzerine belediyeye şikayette bulunuldu.

Eve giden polis, zabıta ve belediye temizlik ekipleri, ev ve bahçesinin çöplerle dolu olduğunu gördü.

Çöpler nedeniyle evde ve bahçede hareket etmekte zorlanan ekipler, 1 kamyon dolusu atık topladı. Ekipler, daha sonra evi temizledi.

Mahalle muhtarı Aysun Bostancı, gazetecilere, ev sahibinin çöp topladığını, bu durumdan vatandaşların rahatsız olduğunu söyledi.

Bostancı, evin belediye ekiplerince 2 ayda bir temizlendiğini kaydetti.