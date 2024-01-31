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Karabük'te Dereye Düşen İnek Vinç Yardımıyla Kurtarıldı - Son Dakika
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Karabük'te Dereye Düşen İnek Vinç Yardımıyla Kurtarıldı

Karabük\'te Dereye Düşen İnek Vinç Yardımıyla Kurtarıldı

Karabük'te ormanda otlayan bir inek, yaklaşık 50 metrelik yamaçtan dere yatağına düştü. İneğin kurtarılması için AFAD ekipleri sevk edildi ve yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından vinç yardımıyla kurtarıldı. İnek sahibi kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde izledi ve inek sahibine teslim edildi.

31.01.2024 23:52  Güncelleme: 23:54
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KARABÜK'te dere yatağına düşen inek, AFAD ekipleri tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi Şahintepesi mevkisinde meydana geldi. Ormanda otlayan inek, yaklaşık 50 metrelik yamaçtan dere yatağına düştü. İneğin kurtarılması için ihbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. 50 metrelik yamaçtan dere yatağına düşen inek, AFAD ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından vinç yarımıyla kurtarıldı. İneğin sahibi Naciye Özbek, kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Kurtarma çalışmaları sonunda inek sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Karabük'te Dereye Düşen İnek Vinç Yardımıyla Kurtarıldı - Son Dakika
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