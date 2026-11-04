Karabük'te dolabı açık kapıdan sarkıtarak taşıyan sürücü cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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Karabük'te dolabı açık kapıdan sarkıtarak taşıyan sürücü cep telefonuyla görüntülendi

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Karabük-Kastamonu kara yolunda Kastamonu yönüne giden otomobilin sürücüsü, arka koltuğa sığmayan dolabı taşımak için sol arka kapıyı açık bıraktı. Kapıdan sarkan dolapla seyreden sürücü, başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Karabük'te kapısı açık otomobille dolap taşınması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük- Kastamonu kara yolu 100. Yıl Mahallesi Kavşağı'nda Kastamonu yönüne ilerleyen otomobilin sürücüsü, arka koltuğa sığmayan dolabı taşımak için sol arka kapıyı açık bıraktı.

Kapıdan dışarıya sarkan dolapla yoluna devam eden sürücünün tehlikeli yolculuğu, başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kamera kaydında, sol arka kapısı açık olan otomobilden dışarıya sarkan dolabın taşınması görülüyor.

Kaynak: AA
KastamonuOtomobilKarabükGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te dolabı açık kapıdan sarkıtarak taşıyan sürücü cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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