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Karabük'te dolandırıcılık girişimi polis tarafından engellendi - Son Dakika
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Karabük'te dolandırıcılık girişimi polis tarafından engellendi

Karabük'te kendisini polis olarak tanıtan bir dolandırıcı, Z.D'yi telefonla arayarak hesabına para göndermesini istedi. Z.D, 2 bileziğini bozdurmak üzere kuyumcuya gitti ancak polis ekipleri son anda müdahale ederek dolandırılmasını engelledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük\'te dolandırıcılık girişimi polis tarafından engellendi
30.01.2024 - 15:29,  Güncelleme: 15:29
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Karabük'te telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı için 2 bileziğini bozdurmak üzere olan kişi, polis tarafından son anda engellendi.

Safranbolu ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, Z.D'yi telefonla arayarak banka hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığını ve aklanması için hesabına para göndermesini istedi.

Bunun üzerine il merkezindeki bir kuyumcuya giden Z.D, 60 bin lira değerinde olduğu belirtilen 2 bileziğini bozdurmak istedi.

Gelen bir ihbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, kuyumcuya giderek Z.D'nin dolandırılmasını son anda engelledi.

Dolandırılmaktan kurtulan Z.D, polis ekiplerine teşekkür etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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Safranbolu, Karabük, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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