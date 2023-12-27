Karabük\'te dorse tamir dükkanında yangın çıktı

KARABÜK'te, Cumayanı Sanayi Sitesi'nde bir dorse tamir dükkanında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Karabük- Ankara D-755 karayolu üzerinde bulunan Cumayanı Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Dorse tamir dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekiler, dükkandan çıkan dumanları fark ederek durumu itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler hızla yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sırasında dükkanda kimsenin olmadığı öğrenildi. Dükkanda hasar oluşurken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (DHA)