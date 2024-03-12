Karabük\'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheliden ikisi cezaevine gönderildi

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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri kapsamında 9-12 Mart'ta il genelinde 4 ayrı operasyon düzenledi.

Cildikısık Tüneli mevkisinde M.S, E.Ö. ve E.B'nin ekiplerce yapılan üst aramasında 9,6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ankara kara yolunda ise S.U. ve D.A'ya yönelik aramada 8,18 sentetik uyuşturucu madde bulundu.

İl merkezinde Ş.Ü'nün aracında yapılan aramada, 57,21 gram sentetik uyuşturucu ile cam uyuşturucu aparatları yakalandı. Yine O.Ü. ve G.İ'nin üst aramasında 94,91 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen O.Ü. ve Ş.Ü. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.