Karabük\'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonlarında yakalanan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimliklerce adli kontrol şartıyla salıverildi.
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