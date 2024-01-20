 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karabük'te eğlence mekanında çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te eğlence mekanında çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Karabük'ün Bayır Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında çıkan kavgada, kavgayı ayırmak isteyen bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı, diğer şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Karabük\'te eğlence mekanında çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
20.01.2024 - 17:43,
Abone Ol

Karabük'te eğlence mekanında çıkan kavgayı ayırmak isterken silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Bayır Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında gece saatlerinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Eğlence mekanında garsonluk yaptığı öğrenilen Yaşar K. (37), silah kullanılan kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada vücuduna mermi isabet eden Yaşar K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yaşar K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olaya karıştığı iddia edilen O.S'yi gözaltına aldı. Bir şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Karabük, kavga, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te eğlence mekanında çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu

Son Dakika
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:03:52. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te eğlence mekanında çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement