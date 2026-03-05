Karabük'te Feci Kaza: Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Karabük'te Feci Kaza: Çift Hayatını Kaybetti

05.03.2026 16:44
Karabük'te otomobilin kamyonla çarpışması sonucu Gökhan ve Fatma Moğulkoç hayatını kaybetti.

KARABÜK'te kamyonla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Gökhan (49) ve Fatma Moğulkoç (45) çifti, toprağa verildi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Karabük-Yenice kara yolunda meydana geldi. Gökhan Moğulkoç idaresindeki 78 BE 107 plakalı otomobil, H.K. idaresindeki 67 ADM 826 plakalı kamyon ile çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler H.K. ve Gökhan Moğulkoç ile otomobildeki İ.M., R.M., Fatma Moğulkoç, F.K.M. (5) hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınanlardan Gökhan Moğulkoç ve eşi Fatma Moğulkoç, hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü H.K. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

HASTANEDE TÖREN

Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Gökhan Moğulkoç ve eşi Fatma Moğulkoç için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışma arkadaşlarının katılımı ile tören düzenlendi. Daha sonra çiftin cenazeleri, öğle vakti Adatepe Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi. Diğer yandan çiftin çocukları F.K.M.'nin hastanede tedavisi sürüyor.

Kaynak: DHA

Karabük'te Feci Kaza: Çift Hayatını Kaybetti
