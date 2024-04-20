Karabük'te fırtına etkili oluyor

Safranbolu'da Tekne Tokat Kavga Anları Kameralara Yansıdı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kıran Elif Sokak'ta belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada bir grup, bir kişiye saldırarak tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kavga, diğer şahısların araya girmesiyle sona erdi.