Karabük'te fırtına minareyi böyle salladı - Son Dakika
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Karabük'te fırtına minareyi böyle salladı

Meteorolojinin Sarı Kod ile uyarıda bulunduğu Karabük'te etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Fırtınanın cami minaresini salladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şiddetli rüzgar ve fırtına sonucu ortalığın toz bulutuna döndüğü Karabük'te vatandaşlar zorluk çekerken, bazı esnafın malzemeleri savruldu. Yenice ilçesindeki caminin minaresi uzun süre sallandı. Yetkililer fırtınanın gece yarısına kadar devam edeceği uyarısında bulunarak vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

20.04.2024 15:51
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Karabük'te fırtına minareyi böyle salladı

KARABÜK - Meteorolojinin Sarı Kod ile uyarıda bulunduğu Karabük'te etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Fırtınanın cami minaresini salladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteorolojinin güney ve güneybatı yönlerinden saatteki hızı 51-75 km ve yer yer kuvvetli fırtına 75-90 km olarak sarı kod ile uyarıda bulunduğu illerden biri olan Karabük'te etkili olan fırtına sonucu bir işyerinin reklam panosu yerinden sökülerek uçması ile bir iş yerinin cam kapısının kırılma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şiddetli rüzgar ve fırtına sonucu ortalığın toz bulutuna döndüğü Karabük'te vatandaşlar ise yürümekte zorluk çekerken, bazı esnafın dükkanlarının önündeki malzemeler ise rüzgarında etkisi ile savruldu. Yenice ilçesinde İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Aşağıdüz Camisi'nin minaresi, uzun süre sallandı. İlçedeki Pazaryerindeki esnaflar ise çadırların uçmaması için mücadele etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yetkililer fırtınanın gece yarısına kadar belli aralıklarla devam edeceği uyarısında bulunarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

KARABÜK - Meteorolojinin Sarı Kod ile uyarıda bulunduğu Karabük'te etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Meteorolojinin güney ve güneybatı yönlerinden saatteki hızı 51-75 km ve yer yer kuvvetli fırtına 75-90 km olarak sarı kod ile uyarıda bulunduğu illerden biri olan Karabük'te etkili olan fırtına sonucu bir işyerinin reklam panosu yerinden sökülerek uçması ile bir iş yerinin cam kapısının kırılma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şiddetli rüzgar ve fırtına sonucu ortalığın toz bulutuna döndüğü Karabük'te vatandaşlar ise yürümekte zorluk çekerken, bazı esnafın dükkanlarının önündeki malzemeler ise rüzgarında etkisi ile savruldu. Yenice ilçesinde İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Aşağıdüz Camisi'nin minaresi, uzun süre sallandı. İlçedeki Pazaryerindeki esnaflar ise çadırların uçmaması için mücadele etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yetkililer fırtınanın gece yarısına kadar belli aralıklarla devam edeceği uyarısında bulunrak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Kaynak: İHA

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